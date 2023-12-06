В Якутии заболеваемость ОРВИ выше эпидемического порога в 2,8 раза

В регионе за неделю заболели более 20 тыс. жителей

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Более 20 тыс. случаев заболевания ОРВИ зафиксировали в Якутии на прошлой неделе, это выше эпидемического порога в 2,8 раза, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

"За 48-ю неделю (с 27 ноября по 3 декабря 2023 года) в целом по республике зарегистрировано более 20 тыс. случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога заболеваемости по совокупному населению в 2,8 раза с превышением эпидемических порогов заболеваемости среди всех возрастных групп", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По состоянию на конец 48-й недели в республике против гриппа привито 465 090 человек, из них 149 230 - дети.

Ученики 1-8-х классов школ Якутска находятся на дистанционном обучении до 8 декабря в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. Ученики 9-11-х классов продолжают учебу в очном формате с соблюдением масочного режима.