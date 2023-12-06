Прокуратура начала проверку после засыпки Москвы-реки в районе Нагатинского затона

Специалисты рассчитают объем вреда, причиненного реке и водным биоресурсам

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Столичная прокуратура начала проверку по факту незаконной засыпки Москвы-реки в районе Нагатинского затона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что коммерческой подрядной организацией на основании договора проводятся работы по утилизации затонувшего судна. В ходе проведения работ организация в отсутствие необходимой разрешительной документации, без согласования уполномоченных органов осуществила не предусмотренную договором отсыпку грунта в акваторию Нагатинского затона Москвы-реки, а также размещение соответствующих отходов в границах береговой полосы водного объекта", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уполномоченные органы рассчитают объем вреда, причиненного реке и водным биоресурсам.

"По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по исполнению требований природоохранного законодательства и приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе в судебном порядке, направленные на устранение нарушений и возмещение ущерба, причиненного Москве-реке и водным биологическим ресурсам", - заключили в прокуратуре.