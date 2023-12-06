В Португалии экоактивисты приковали себя к частному самолету

Члены Clim ximo выступили против расширения авиации, сообщила организация в соцсети X

МАДРИД, 6 декабря. /ТАСС/. Экологические активисты пробрались на аэродром в португальском муниципалитете Кашкайш, облили краской бизнес-джет и приковали себя к нему цепями. Об этом говорится в соцсети X (ранее Twitter) организации Clim ximo.

По ее информации, экоактивисты сейчас "блокируют бизнес-джет на аэродроме Кашкайш". "Частные самолеты - это оружие массового уничтожения, - говорится в публикации. - Необходимо срочно запретить частные самолеты и остановить расширение авиации". В Clim ximo также заверили, что "авиация уже несет ответственность за 2,5% выбросов парниковых газов и хочет утроить их к 2050 году".

В октябре экоактивисты облили краской картину известного художника Пабло Пикассо (1881-1973) в португальской столице. Работа была размещена в Музее современного искусства - Культурном центре Белена в Лиссабоне. В конечном счете произведение искусства не пострадало, поскольку было полностью защищено акрилом.