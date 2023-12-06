В Смоленской области в 2024 году проведут первый Всероссийский молодежный IT-форум

В его рамках также организуют чемпионат по квантовому программированию

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. В Смоленской области впервые проведут Всероссийский молодежный IT-форум "Свой код"в 2024 году, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

"В следующем году проведем в Смоленске Всероссийский молодежный IT-форум "Свой код". С чемпионатом по квантовому программированию, киберчемпионатом, хакатоном и другими активностями", - написал он.

По инициативе президента России Владимира Путина запустили федеральный проект "Код будущего", в котором участвуют почти 1,3 тыс. смоленских школьников и студентов колледжей. Проект помогает детям и подросткам сделать первые шаги в IT и определиться с будущей профессией. "Обучение востребованным языкам программирования рассчитано на два года и проводится как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Для офлайн-обучения в регионе открыты 24 площадки на базе школ, колледжей и организаций допобразования", - уточнил глава региона.

Прошедший в ноябре в Смоленске первый межрегиональный 24-часовой хакатон собрал 160 участников из 15 российских городов. Созданные программистами проекты по развитию туризма власти планируют применить на практике.