В Москве 10 тыс. врачей амбулаторного звена пройдут оценку и обучение

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, 2 тыс. специалистов уже прошли соответствующую оценку

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Обучение врачей поликлиник Москвы по индивидуальным программам начнется в 2024 году, оценку и персонализированное обучение пройдут 10 тыс. специалистов. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в Москве завершился масштабный проект повышения квалификации ВОПов. Обучение прошли 3 тыс. врачей столичных поликлиник. Также в столице стартовала новая программа оценки и обучения всех врачей амбулаторного звена.

"Мы разработали специальные аттестационные экзаменационные задания. С октября этого года все врачи московских поликлиник и центров амбулаторной онкологической помощи - а это более 10 тыс. человек - проходят в Кадровом центре обязательную оценку. Она позволяет оценить, насколько они соответствуют занимаемой должности и могут выполнять свои обязанности. И самое главное, на основе этих данных по каждому конкретному специалисту мы будем формировать индивидуальные программы развития, обучения, дальнейшего совершенствования на весь период работы в московских поликлиниках", - сказала Ракова.

По ее словам, 2 тыс. специалистов уже прошли соответствующую оценку. В ближайшие месяцы планируется ее закончить и приступить к следующему этапу беспрерывного обучения врачей.

Кадровый центр Департамента здравоохранения города Москвы не имеет аналогов как в России, так и в других странах Восточной Европы. На площади более 4 тыс. кв. м идет непрерывное профессиональное образование, проводятся оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов столичной системы здравоохранения. Центр имеет в своем распоряжении более 1,1 тыс. единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. Для отработки практических навыков и проведения оценки профессиональных компетенций используется 31 учебная станция. Площадка Кадрового центра аккредитована по 89 врачебным специальностям.