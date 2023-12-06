Роскомнадзор предупредил россиян о фейковой рассылке якобы от имени ведомства

В Роскомнадзоре подчеркнули, что "Комитета информационной и правовой безопасности" при ведомстве не существует

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор сообщил о фальшивых письмах, которые рассылаются россиянам якобы от "Комитета информационной и правовой безопасности" при ведомстве. Об этом говорится в Telegram-канале РКН.

"Наши подписчики сообщают о получении фальшивых писем якобы от "Комитета информационной и правовой безопасности" при Роскомнадзоре", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такого комитета не существует, а также напомнили формат почты при рассылке официальных писем.

"Пожалуйста, будьте бдительны, мошенники не дремлют", - заключили в Роскомнадзоре.