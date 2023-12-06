ГД приняла в I чтении законопроект об использовании произведений неизвестных авторов

Авторы инициативы указывали, что она направлена на урегулирование проблемы так называемых сиротских произведений, "то есть произведений, срок охраны которых, предположительно, не истек, но разрешение на их использование получить невозможно из-за того, что неизвестен их автор и/или правообладатель"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает порядок использования отдельных объектов авторских и смежных прав, правообладатели которых неизвестны.

Документ был внесен в июле группой парламентариев во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. В пояснительной записке авторы указывали, что законопроект направлен на урегулирование проблемы так называемых сиротских произведений, "то есть произведений, срок охраны которых, предположительно, не истек, но разрешение на их использование получить невозможно из-за того, что неизвестен их автор и/или правообладатель".

Они отмечали, что в некоторых случаях неизвестно даже имя автора, а если оно известно, то невозможно установить жив ли он, есть ли у него наследники или иные правопреемники, не удается установить их место жительства, почтовый адрес или другие способы связи с ними. Также авторы законопроекта ссылаются на случаи, когда автор (или его наследник) может быть известен, но исключительное право на произведение ему не принадлежит, а правообладатель неизвестен, а если известен, то не удается найти ни его самого, ни его правопреемников.

Изменения в ГК РФ

Законопроектом предлагается дополнить Гражданский кодекс РФ новой статьей (управление исключительными правами на объекты авторских и смежных прав, авторы или иные правообладатели которых неизвестны). По ней автор или иной правообладатель считается неизвестным, если не установлены его имя или наименование, если его имя или наименование установлены, но нет сведений о месте жительства гражданина или об адресе юридического лица, которые позволяют направить правообладателю юридически значимое сообщение, либо неоднократные попытки направить ему юридически значимые сообщения не привели к доставке и ознакомлению с таким сообщением.

Предполагается, что лицо, претендующее на использование объекта, автор или правообладатель которого неизвестен, вправе, приняв надлежащие меры по установлению автора или правообладателя или места его жительства (нахождения), направить в аккредитованную организацию заявление о предоставлении ему права на использование этого объекта. Уточняется, что меры по поиску автора или правообладателя должны включать в себя: обращение к открытым источникам информации, соответствующим данной категории объектов авторских или смежных прав; обращение в организации, управляющие правами на коллективной основе, или использование общедоступных информационных систем таких организаций; использование поисковых и информационных систем; поиск по библиотечным и архивным фондам.

Аккредитованная организация в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления лица, претендующего на использование объекта авторских или смежных прав, проверяет указанные в нем сведения, а также то, отсутствует ли публичное заявление о предоставлении неопределенному кругу лиц возможности безвозмездно использовать объект авторских или смежных прав. Кроме того, она проверяет, можно ли установить данные автора или иного правообладателя и сведения, которые позволяют направить правообладателю юридически значимое сообщение. По итогам проверки аккредитованная организация принимает решение о возможности или невозможности использования объекта авторских или смежных прав и уведомляет заявителя о принятом решении.

При принятии положительного решения аккредитованная организация обязана разместить объявление о поиске автора или иного правообладателя на своем официальном сайте. Если в течение 30 рабочих дней со дня размещения объявления автор или иной правообладатель не будет установлен, организация рассчитывает размер причитающегося автору или иному правообладателю вознаграждения за использование объекта авторских или смежных прав, а если правообладателей несколько, то причитающуюся долю вознаграждения. Затем она вносит в реестр и общедоступную информационную систему сведения об объекте авторских или смежных прав, а также информацию о принятых мерах по поиску автора или правообладателя.

Если автор или иной правообладатель обратился с требованием о выплате вознаграждения за использование объекта авторских или смежных прав, а также в случае предъявления им требования об исправлении недостоверной информации, содержащейся в реестре и общедоступной информационной системе, аккредитованная организация вносит изменения, касающиеся автора или иного правообладателя, а также иные необходимые исправления в реестр и общедоступную информационную систему.

Также парламентарии предлагают дополнить Гражданский кодекс статьями об использовании правомерно обнародованного произведения литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, музыкального произведения, автор или иной правообладатель которого неизвестен, и об использовании правомерно обнародованных или необнародованных, но находящихся на территории РФ фонограмм, исполнений, правообладатель которых неизвестен.