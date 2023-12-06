Лауреаты Нобелевской премии 2023 года встретились в Стокгольме

По традиции неделя нобелевских торжеств началась с посещения лауреатами премии и членами их семей Нобелевского музея в Старом городе, где обладатели награды передают какой-нибудь личный предмет в коллекцию и оставляют подписи на стуле в бистро

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Неделя нобелевских торжеств стартовала в Стокгольме, передает корреспондент ТАСС. По традиции она началась с посещения лауреатами премии и членами их семей Нобелевского музея в Старом городе, где обладатели награды передают какой-нибудь личный предмет в коллекцию и оставляют подписи на стуле в бистро.

В Стокгольм пока приехали 9 из 10 лауреатов этого года, обладатель награды в области литературы Юн Фоссе прилетит в пятницу.

Во время Нобелевской недели приглашенных гостей ждут многочисленные мероприятия, среди которых - пресс-конференции и лекции с их участием. Они побывают в школах и примут участие в фестивале света Nobel Week Lights. Нобелевский концерт, на котором выступят финский дирижер Эса-Пекка Салонен и немецкая скрипачка Юлия Фишер в сопровождении Королевского Стокгольмского филармонического оркестра, состоится 8 декабря. Научная конференция "Диалог Нобелевской недели" состоится 9 декабря, а 10 декабря в столичной филармонии пройдет церемония вручения Нобелевской премии и банкет в ратуше.

Каждый из приехавших в Стокгольм лауреатов имеет право включить в состав своей официальной делегации до 14 человек. Все расходы по перелету и проживанию обладателей награды и их супругов берет на себя Нобелевский фонд, приезд остальных своих гостей оплачивают лауреаты. Почетные гости живут в центре города в мире "Гранд-отеле", напротив королевского дворца.

Лауреаты 2023 года

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2023 года стали американо-венгерская ученая Каталин Карико и американец Дрю Вайсман за "открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19". Премия по физике присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье "за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи". В области химии награду получат американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также советский и российский физик Алексей Екимов. Брюс и Екимов независимо друг от друга синтезировали квантовые точки, а Бавенди сыграл важную роль в дальнейшем изучении свойств этих наноструктур.

Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе за "его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое". Лауреатом премии Государственного банка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стала американская исследовательниця Клаудиа Голдин "за улучшение понимания роли женщин на рынке труда".

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло председателем Норвежского Нобелевского комитета. Церемония пройдет в ратуше, на ней будут присутствовать члены норвежского правительства и королевской семьи. Награду этого года присудили находящейся в тюрьме иранской правозащитнице Наргес Мохаммади "за ее борьбу против угнетения женщин", а также "борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех". На торжествах ее будут представлять ее дети Али Рахмани и Киана Рахмани, которые получат диплом и медаль матери и прочтут Нобелевскую лекцию Мохаммади.

Церемония вручения премии

10 декабря - в день памяти Альфреда Нобеля - в филармонии Стокгольма состоится сама церемония вручения премии, а также банкет, меню которого держится в секрете. По традиции из Сан-Ремо, где Нобель провел последние годы, в дар Стокгольму 4 декабря было доставлено 300 кг зелени и 25 тыс. свежих цветов - роз, орхидей и мимоз - для оформления залов, где будут чествовать лауреатов. Украшения создают 15 флористов, которые работают над ними на протяжении четырех дней.

Накануне церемонии вручения премии с лауреатами будет проведена репетиция, чтобы на церемонии им все было знакомо: как подходить к королю и кланяться, как принимать диплом, медаль и цветы. Роль короля на репетиции обычно исполняет руководитель оркестра. Хотя Нобелевские лауреаты привыкли выступать перед большими аудиториями, вручение Нобелевской премии - это особый день, и многие нервничают.

11-12 декабря лауреатам предстоит посетить Нобелевский фонд, где им вернут медали и дипломы, которые сразу после церемонии вручения в филармонии 10 декабря будут выставлены в витринах одного из залов ратуши города для обозрения. Во время визита обсуждаются детали перевода денежной составляющей на счета обладателей высокой награды.

Обычно на торжества в Стокгольме и Осло из средств Нобелевского фонда тратится 15 млн крон (около $1,46 млн). В эту сумму входят основные расходы: транспорт, проведение банкета, оплата проживания лауреатов. Нобелевский концерт и семинар "Диалог Нобелевской недели" финансируются за счет средств спонсоров.

С 1901 года Нобелевская премия присуждалась в общей сложности 616 раз. Лауреатами стали 989 человек и организаций, из них в области экономики были отмечены 92 ученых. Размер денежной составляющей награды в каждой номинации в этом году - 11 млн крон ($1,06 млн).