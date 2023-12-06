В Черногории открыли памятник Александру Невскому

Торжественная церемония состоялась в городе Андриевица

БЕЛГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия памятника Александру Невскому состоялась в городе Андриевица. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры "Русский дом" в Белграде.

"Для нас большая радость, что проект, который не был реализован в течение более 15 лет, наконец, благодаря невероятной помощи, почти чудесной помощи великолепного скульптора академика Зейналова, будет реализован", - заявил директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов.

"Благодаря усилиям Русского дома в Белграде, посольства России в Черногории и Сербской православной церкви два бюста работы знаменитого российского скульптора, академика Российской академии художеств Айдына Зейналова откроются в православный праздник - День памяти великого князя Александра Невского. Примечательно, что памятники станут подарком российского скульптора народу Черногории", - отметили в Русском доме.

6 декабря также состоится открытие памятника Александру Невскому в городе Никшич.

Памятники Невскому стали первым скульптурным изображением русского святого на территории Черногории. В 2021 году бюст Александра Невского был открыт в Белграде.