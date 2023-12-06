В РВИО предложили подготовить научный труд о помощи России странам бывшего СССР

Его целью станет борьба с фальсификациями

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) предлагает с целью борьбы с фальсификациями подготовить большое научно-популярное издание о подлинной истории стран бывшего Советского Союза и роли России в защите и развитии этих территорий. Об этом сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков на презентации в ТАСС исследования "Войны памяти. Битва за прошлое", проведенного ТАСС и компанией "Крибрум" при участии Института наследия и современного общества РГГУ.

"Поскольку Российское военно-историческое общество этим занимается, мы бы предложили подготовить солидный научно-популярный труд, касающийся подлинной истории стран бывшего Советского Союза. И подчеркнуть здесь именно особую роль России в защите этих территорий, то, как они присоединялись, как Россия развивала эти территории - экономически, культурно, политически. Как Россия, например, в Средней Азии, по сути дела, устранила рабство, которое там существовало, и что было бы с этими странами, исходя из документов, если бы туда не пришла Россия", - сказал Мягков.

По его словам, этот проект можно было бы осуществить совместно с ТАСС, "Крибрум", российскими институтами и научным сообществом. Подготовка этого труда, отметил научный директор РВИО, уже давно назрела, и его следовало бы перевести на многие языки - не только английский, но и на все языки стран бывшего СССР.

Председатель правления Российского исторического общества (РИО) Руслан Гагкуев в свою очередь сообщил о том, что в 2023 году РИО совместно с Минобрнауки РФ подготовило проект, посвященный как раз историческим фальсификациям, который пока не публиковался. "Мы собрали порядка трех десятков наиболее укоренившихся в сознании мифов или прямых фальсификаций. Какие-то из них распространяются с расчетом дополнительно заработать деньги, получить дополнительные клики, какие-то сознательно создаются нашими врагами для искажения реальной истории. Я думаю, что мы его обязательно представим в ближайшее время", - сказал Гагкуев.