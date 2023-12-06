В "Союзмультфильме" выразили соболезнования в связи со смертью Натальи Богомоловой

Она относится к к числу тех легендарных мастеров, которые сделали отечественную анимацию настоящим мировым феноменом, заявила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова принадлежала к тем выдающимся мастерам, которые превратили отечественную анимацию в настоящий мировой феномен. Такое мнение выразила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Художница мультфильмов "Халиф-аист", "Котенок по имени Гав", "Жил-был пес" и "Каникулы в Простоквашино" ушла из жизни в возрасте 83 лет.

"Наталья Богомолова относится к числу тех легендарных мастеров, которые сделали нашу анимацию уникальной, сильной и своеобычной - настоящим мировым феноменом. Вклад художницы в отечественную искусство, культуру огромен, ее фильмография насчитывает свыше 200 мультфильмов, среди которых такие знаменитые ленты как "Винни-Пух", "Дед Мороз и лето", "Катерок", "Пони бегает по кругу", "О том, как гном покинул дом, и…", "Бобик в гостях у Барбоса", "Котенок по имени Гав", "Баба-Яга против", "Каникулы в Простоквашино", "Халиф-аист", "Жил-был пес", "Королевский бутерброд", "Мартынко" и другие", - привели в пресс-службе киностудии слова Слащевой.

Председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" отметила, что Богомолову всегда отличали неподдельный интерес к своему делу, любовь к жизни и творчеству. Художница продолжала свою работу в анимации и в XXI веке, участвуя в создании многих выдающихся лент. "Безусловно, это большая утрата для отечественной отрасли. Приносим искренние соболезнования всем родным и близким", - добавила Слащева.

Наталья Богомолова в 1959-1961 годах училась на курсах художников-мультипликаторов при "Союзмультфильме" и на историческом факультете МГУ (с 1962 по 1968 год). В 1957 году работала декоратором в театре имени Моссовета, с 1959 по 1999 год была мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм" (также выступала в качестве художника-постановщика, в 1975 году - и как режиссер). Сотрудничала со студиями "ФАФ", "ШАР", "Мастер-фильм", "Кристмас филмз". Входила в правление АП "Киностудия "Союзмультфильм" (1997-1999). В фильмографии Богомоловой свыше 200 мультфильмов.