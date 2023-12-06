Матвиенко попросила подготовить проект закона о госсистеме нотариальных услуг

По словам председателя Совфеда, действующее законодательство предоставляет слишком много свободы Федеральной нотариальной палате и не отвечает современным реалиям

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса подготовить совместно с Министерством юстиции РФ проект федерального закона о государственной системе нотариальных услуг, так как действующее законодательство предоставляет слишком много свободы Федеральной нотариальной палате РФ и не отвечает современным реалиям.

"Прошу вас, Андрей Александрович [Клишас], в тесном взаимодействии с Минюстом подготовить государственный закон о государственной системе оказания нотариальных услуг, а не [эта] частная лавочка, которая будет пытаться руководить всеми и вся. Закончилось это время, сейчас время другое. И просто несолидно", - сказала спикер СФ в рамках открытого диалога с министром юстиции Константином Чуйченко.

"Константин Анатольевич, вы очень огорчили. Я думала, что все-таки дошло, что вы поняли, о чем идет речь, а вы стоите и просто дурака валяете. Так не ведут себя солидные руководители. Диалога с вами не получается, а раз не получается, значит, будут приниматься решения в интересах государства", - сказала Матвиенко, обращаясь к президенту Федеральной нотариальной палаты РФ Константину Корсику.

Председатель СФ подняла эту тему после выступления Чуйченко, который заявил, что подготовлены изменения сфере нотариата, но нотариальная палата их не согласовывает.

"Я бы хотела Константина Анатольевича Корсика, президента Федеральной нотариальной палаты спросить. Что у вас такая высокая степень свободы? Вы что у нас, свободный художник? Или вы возглавляете творческую мастерскую? Министр юстиции, министерство, которому вы должны подчиняться, подготовило проект подзаконного акта. Я понимаю, что вы целый президент, но нельзя же себя так вести. Почему вы не согласовываете подзаконные акты, которые готовит министерство?" - спросила Матвиенко.

В ответ Корсик отметил, что действующие основы законодательства о нотариате были приняты в 90-е годы, а затем в них было внесено более 30 изменений. "И этот нормативный акт является современным, действующим, он отвечает времени. Мы находимся в конструктивном диалоге с министерством юстиции все время. Я думаю, если мы увидим проект нового закона о нотариате, обязательно примем участие в его обсуждении", - сказал глава нотариальной палаты.

Кардинальные решения

"Тут сидят серьезные люди, сенаторы РФ. Что вы из нас дураков-то делаете? Нехорошо, Константин Анатольевич, дорогой мой, зачем вы так себя ведете? Если вы будете себя так дальше вести, то тогда будут более кардинальные решения", - предупредила Матвиенко.

"Мы понимаем, что не может быть до такой степени самостийной нотариальной палаты, которая сама все за себя любимую решает, включая тарифы. Если Минюст считает, что надо усилить роль государства в деятельности нотариальной палаты, потому что вы выполняете государственные функции, то почему вы стоите и занимаетесь, извините, клоунадой. Несолидно. Вы же целый президент целой нотариальной палаты", - продолжила она.

В свою очередь Чуйченко сообщил, что министерство к 1 апреля 2024 года намерено подготовить "свое видение нового закона, который будет регулировать нотариальную деятельность", и выразил готовность начать обсуждение.