Губернатор Херсонской области сообщил, что в регионе ожидается строительный бум

Владимир Сальдо отметил, что в регионе реализуется специальная программа обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры

ГЕНИЧЕСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области ожидают строительный бум в регионе после начала возведения нового жилого комплекса в Геническом муниципальном округе и квартала жилых домов для реализации по программе государственных жилищных сертификатов в Новоалексеевке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"У нас в Херсонской области принята и реализуется специальная программа обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также начато масштабное жилищное строительство. Ведутся работы по постройке нового жилого комплекса в Геническом муниципальном округе. Планируется создание в Новоалексеевке целого квартала жилых домов для реализации херсонцам по программе государственных жилищных сертификатов. Херсонщину ожидает настоящий строительный бум", - написал он после участия в режиме ВКС в совместном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Он добавил, что зампред правительства РФ Марат Хуснуллин подвел итоги работы отраслей строительства и ЖКХ за 11 месяцев этого года. "Темпы набраны хорошие, строительство является одним из двигателей российской экономики. Прирост объема строительных работ составил 7,5%, ожидается очередной рекорд по вводу в эксплуатацию жилья. В ходе дальнейшего обсуждения пришли к выводу, что главная задача в работе отрасли остается прежней - повышение качества жизни граждан с помощью комплексного обновления населенных пунктов и создания инфраструктуры. Также на совещании напрямую услышали запросы регионов", - сообщил губернатор.