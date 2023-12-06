Благоустройство наукоградов Подмосковья проведут в течение двух лет

Обновление затронет парки, скверы и придомовые площадки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Работы по благоустройству планируется провести на территории наукоградов Московской области в течение двух лет. Обновление затронет парки, скверы и придомовые площадки, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"В ближайшие два года пройдут работы по благоустройству восьми наукоградов Московской области: Фрязино, Дубна, Протвино, Черноголовка, Жуковский, Реутово, Королев и Пущино", - привели в тексте слова министра благоустройства региона Михаил Хайкина.

В пресс-службе добавили, что работы пройдут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Он подразумевает благоустройство общественных и дворовых территорий. В ходе преобразования общественных территорий работы будут идти в парках, скверах, аллеях и пешеходных зонах. Обновление придомовых площадок включает в себя установку скамеек и урн, устройство освещения и асфальтирование проездов.

В частности, в Черноголовке пройдет масштабное благоустройство зоны отдыха "Южное озеро". Концепцией предлагается разделить территорию на три основные функциональные зоны: пляжную, спортивную и прогулочную. В прогулочной части будет реконструирована площадь с фонтаном, появится входная группа в виде теневых навесов с качелями, а рядом организуют места для парковки автомобилей. Пляжная зона с северной стороны озера будет облагорожена и оборудована кабинками для переодевания, вышкой спасателя, а также детским комплексом для игры с песком и водой. К существующему пирсу будет пристроен амфитеатр, на котором комфортно смогут разместиться зрители во время летних концертов. В спортивной зоне оборудуют площадку для игры баскетбол, а также обновят стену для большого тенниса. За футбольным стадионом будет организована площадка для катания на роликовых коньках.