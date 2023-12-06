Банк ПСБ оснастил интерактивным оборудованием донецкую школу-интернат

Доступ к интерактивным панелям имеют одновременно и учитель, и дети, что способствует более глубокому пониманию материала и улучшает взаимодействие между педагогом и учениками

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Банк ПСБ оснастил интерактивными панелями и компьютерами школу-интернат в Донецкой Народной Республике, где обучаются дети с нарушением слуха и зрения со всего региона в возрасте от 7 до 18 лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ПСБ.

"Банк ПСБ оснастил донецкую школу для детей с нарушением слуха и зрения современным интерактивным оборудованием. ПСБ передал донецкой специальной школе-интернату №19 шесть интерактивных панелей, а также интерактивный дисплей, слотовые и встраиваемый компьютеры. Банк реализовал инициативу в сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией поддержки гуманитарных программ "Русская гуманитарная миссия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что применение новых технологий позволит повысить эффективность образовательного процесса в школе, а воспитанникам учреждения даст возможность развивать цифровую грамотность, использовать информационно-коммуникативные технологии во время уроков и во время коррекции. Интерактивные панели, которые представляют собой компьютеры с сенсорным дисплеем и призваны заменить школьные доски, позволят рисовать, делать записи, выводить картинку на экран, показывать презентации и в режиме реального времени редактировать материалы. Доступ к функционалу имеют одновременно и учитель, и дети, что способствует более глубокому пониманию материала и улучшает взаимодействие между педагогом и учениками.

"ПСБ поддерживает общественно значимые инициативы в различных регионах и городах страны, уделяет особое внимание национальному проекту "Образование", - цитирует пресс-служба слова вице-президента - руководителя Центра корпоративной социальной ответственности ПСБ Ольги Еременко. - Мы рады помочь воспитанникам донецкой специальной школы-интерната получить качественное образование и в будущем найти свой профессиональный путь. Разработка и поддержка таких добрых проектов - часть социальной стратегии ПСБ, также направленной на помощь социально незащищенным категориям граждан".

Как уточнила директор школы-интерната №19 Наталья Воронова, в учебно-коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения слуха и зрения, очень своевременно доставленное подобное оборудование - "огромное подспорье". "Педагоги нашей образовательной организации смогут задействовать интерактивные панели при проведении любых уроков и коррекционно-воспитательных занятий, причем как в очном, так и в дистанционном форматах. Это даст нам возможность подключиться к федеральной цифровой платформе, визуализировать учебный материал, использовать цифровой контент как в текстовый, так и в аудиозаписи, в интерактивном режиме проводить опыты по химии, физике, биологии, что недоступно детям с особенностями здоровья в рамках классического набора учебного инструментария", - приводятся в сообщении слова Вороновой.