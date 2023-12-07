В Петербурге откроется конференция по вопросам противодействия COVID-19

В мероприятии примут участие представители Роспотребнадзора, ВОЗ и 35 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям пройдет в Петербурге с 7 по 8 декабря. Участие в ней примут представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 35 дружественных стран, сообщается на сайте организаторов.

"7-8 декабря в Санкт-Петербурге состоится IV Международная научно-практическая конференция "Противодействие новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям". <...> В двухдневном мероприятии, которое состоится в гибридном формате, примут участие более 150 представителей Роспотребнадзора, министерств и ведомств, ответственных за профилактику и борьбу с инфекционными заболеваниями, партнеры из 35 стран СНГ, ШОС, Восточной Европы, Закавказья, Центральной, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, а также представители ВОЗ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конференция направлена на укрепление международного сотрудничества в борьбе с инфекционными заболеваниями, развитие научного обмена. Планируется выработать рекомендации по совершенствованию эпидемиологического надзора, а также определить перспективы дальнейшего ограничения распространения COVID-19.

Согласно программе конференции, пленарное заседание откроет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В круглых столах примут участие представители НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб", НИИ гриппа им. Смородинцева и других институтов страны.