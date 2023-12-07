МЧС России доставило на Кубу лекарства и препараты для детской больницы

Груз доставили в храм Казанской иконы Божьей матери, который расположен в Гаване

ГАВАНА, 7 декабря. /ТАСС/. МЧС России доставило на Кубу гуманитарную помощь в виде лекарств, препаратов, расходных материалов для отделения интенсивной терапии детской городской больницы.

Как передает корреспондент ТАСС, в список преданного вошли электроды для ЭКГ, катетеры, пульсоксиметры и другие медикаменты и медицинское оборудование.

Груз доставлен в храм Казанской иконы Божьей матери в Гаване. Туда также передали чтимую в православном мире икону Скоропослушницы. "Нам была оказана помощь и не только нашему храму, но и детской городской больнице. Отделению интенсивной терапии передан перечень лекарств, препаратов, расходных материалов", - рассказал настоятель храма, иерей Савва Гаглоев.

Он отметил, что в перечень лекарств вошли именно те препараты, которые врачи сами попросили. "Мы завтра постараемся весь этот гуманитарный груз передать детской больнице", - сказал настоятель.

В храм передали предметы утвари, а также помощь, оказанную правительством Москвы. Вся гуманитарная помощь подготовлена благодаря содействию Фонда архистратига Михаила.