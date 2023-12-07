В Хабаровском крае в 2024 году планируют трудоустроить порядка 4 тыс. подростков

Им намерены оформить электронные трудовые книжки на госуслугах и организовать бесплатные образовательные программы

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Возможность зарабатывать организуют примерно для 4 тыс. подростков в Хабаровском крае в 2024 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

"Уже сейчас продумываем летнюю трудовую занятость несовершеннолетних - это в первую очередь профилактика несчастных случаев и правонарушений. Не менее 4 тыс. детей старше 14 лет планируем трудоустроить в 2024 году", - написал Никонов.

Он добавил, что количество рабочих мест, которые могут дать предприятия, обсуждалось с представителями районов. Специалисты проработают вопрос оформления подросткам электронных трудовых книжек на госуслугах, а также организации бесплатных образовательных программ для самозанятых несовершеннолетних.

"Мы обязательно будем поддерживать детей, которые хотят самостоятельно заработать свой первый рубль. Не оставим без внимания тех, кто оформил самозанятость, а таких в крае уже более 1,5 тыс.: они рисуют мультфильмы, организуют фотостудии, ремонтируют компьютеры, шьют одежду", - написал зампред.

Количество трудоустроенных подростков в будущем году увеличится почти в 1,4 раза. Как сообщили ТАСС в комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, в этом году в регионе было трудоустроено 2 886 подростков. Возможности заработка для несовершеннолетних расширят за счет более активной работы с администрациями городов и муниципальных образований, а также с компаниями.