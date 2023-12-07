Во Владивостоке откроют бассейн с теплой морской водой под открытым небом

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Круглогодичный бассейн с морской водой откроется на общественном пляже в центре Владивостока, там смогут заниматься плаванием все желающие. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Современное спортивное сооружение оборудуют в столице Приморья на средства субсидии из краевого бюджета. Круглогодичный бассейн появится в одном из самых популярных мест отдыха Владивостока - на пляже "Юбилейном". Заниматься плаванием в нем смогут все желающие", - говорится в сообщении.

Инициатором проекта выступила федерация зимнего плавания Приморского края "Косатка ДВ". Круглогодичный бассейн будет оборудован на условиях государственно-частного партнерства. На средства гранта был оборудован комплекс, включающий бассейн длиной 25 и шириной 9 метров с тремя водными дорожками, раздевалки, помещение для гидротермических процедур, точку питания. В бассейне установлена система фильтрации морской воды, температура которой зимой будет составлять 7-10 градусов, а при проведении мероприятий воду можно подогревать до 30 градусов.

В бассейне будут заниматься спортсмены сборной Приморского края по зимнему плаванию. Летом там будут бесплатно обучаться плаванию дети и подростки в возрасте до 18 лет. Занятия включены в федеральную программу "Плавание для всех". Открытие нового спортивного сооружения запланировано на 23 декабря - день проведения общероссийской акции "Закаленная Россия - сильная страна". В этот же день состоятся международные соревнования по зимнему плаванию "Гран-при Владивосток - 2023", в которых примут участие российские и китайские спортсмены.

После открытия в бассейне будут регулярно проводиться массовые акции по закаливанию и старты по зимнему плаванию различного уровня. В свободное время заниматься плаванием по абонементу смогут все желающие. В Приморье заложены давние традиции закаливания - первый клуб зимнего плавания "Моржи" был открыт во Владивостоке фронтовиками еще в 1946 году. В последние годы это направление получило большую популярность, в том числе благодаря достижениям приморских спортсменов, которые показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

Развитие массового спорта, модернизация спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и спортсменов спорта высших достижений - приоритетные задачи проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", который реализуется в стране с 2019 года по инициативе президента России Владимира Путина.