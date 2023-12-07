Авиарейсы на север Хабаровского края перенесли на сутки

Причиной стала непогода

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Вылеты самолетов из Хабаровска в северные населенные пункты Хабаровского края перенесли на сутки из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Рейсы 401 и 402 по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск и в обратном направлении переносятся на 8 декабря. <...> Причина - неблагоприятные метеоусловия Охотска: ливневый снег", - говорится в сообщении. Борт отправится по запланированному маршруту утром 8 декабря.

Также отложены на 8 декабря самолеты из Хабаровска в Чумикан и обратно. В селе отмечается снегопад, видимость упала до 1 тыс. м.

На Хабаровский край начал оказывать влияние снежный циклон. 7 и 8 декабря непогода будет сохраняться в части центральных и северных районов региона. На территории Советско-Гаванского, Ванинского, Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов ожидаются осадки в виде снега, местами сильные. Усилится ветер, порывы могут достигать 15-20 м/с. В самом северном Охотском районе прогнозируется сильный снег с метелью. Ветер до 18-23 м/с с порывами до 24-29 м/с.