В Хабаровске зафиксировали рекордно теплое за 100 лет 6 декабря

В этот день температура воздуха составила плюс 2 градуса

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Синоптики в Хабаровске отметили температурный рекорд на 6 декабря, этот день стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

"В Хабаровске 6 декабря было зафиксировано плюс 2 градуса, был перекрыт абсолютный максимум по температуре для этого дня за всю столетнюю историю наблюдений", - сказала Брынцева.

Сейчас на Хабаровский край влияние оказывает западный циклон, который вытолкнул теплую воздушную массу на территорию региона. Положительные температуры отмечались по всему югу края, столбик термометра поднимался до плюс 3 градусов. Если говорить в целом о первой декаде декабря, то самый теплый день был отмечен 3 декабря 2018 года, когда температура составляла 5,5 градусов выше нуля.

Сейчас циклон выходит в Охотское море, в центральных и северных районах снег и метель. Завтра на побережье в Охотском районе вероятны опасные погодные явления - снег и ветер до 29 м/с.

"После этого будет заток холодной воздушной массы с арктического побережья. Температуры в крае опустятся до 23-30 градусов мороза ночью, минус 15-20 - днем. Будет ветер до 9-14 м/с. Такие погодные условия сохранятся по меньшей мере до середины декабря", - сказала синоптик.