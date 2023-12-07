В школах пяти челябинских городов отменили занятия

Причиной стали аномальные морозы

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Занятия для учеников всех классов отменили в Челябинске и Копейске из-за аномальных морозов. В Южноуральске, Миассе и Озерске занятия отменены частично, следует из сообщений, опубликованных властями и ЕДДС.

"В Челябинске из-за мороза сегодня отменили занятия в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены", - сказано в сообщении пресс-службы правительства Челябинской области. Аналогичная отмена занятий произошла в Копейском городском округе.

По сообщению администрации Озерского городского округа, мороз стал причиной отмены занятий с первого по девятый классы. Управление образования Южноуральска написало, что занятия в школах города отменяются с первого по седьмой класс первой и второй смены.

По данным управления ГОЧС Миасского городского округа, занятия в школах из-за холодов отменяются с первого по седьмой классы только первой смены.

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил 5 декабря штормовое предупреждение, согласно которому в регионе с 11 по 14 декабря ожидается аномально холодная погода на 7 градусов ниже нормы. Столбики термометров будут опускаться до 32 градусов мороза.