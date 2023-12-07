Эксперт: порядка 80% пациентов с микоплазменной инфекцией выздоравливают сами

Чаще всего болезнь наблюдается у детей в возрасте от 6 до 8 лет, а также у подростков, рассказал педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. От 75% до 80% пациентов с микоплазменной инфекцией выздоравливают сами, чаще всего болезнь наблюдается у детей в возрасте от 6 до 8 лет, а также у подростков. Об этом журналистам сообщил доцент кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н. Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России, педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

"Микоплазма - известный возбудитель, в нем нет ничего нового. Чаще всего заболевание встречается у детей 6-8 лет и у подростков. 75-80% пациентов поправляются самостоятельно. Остальные 20-25% делятся на две группы: половина с клиническими проявлениями - температурой и бронхитом, вторая половина - с сухими подкашливаниями, без динамики на фоне ингаляционной терапии", - пояснил он.

По словам эксперта, болезнь протекает без интоксикации, нарушения самочувствия, без снижения качества жизни. Дети, как правило, активные, веселые, с хорошим аппетитом, добавил он.

"На практике заболевания, вызванные микоплазменной инфекцией, мы называем "добрыми", так как они быстро проходят и легко поддаются стандартной терапии", - пояснил Бережанский.

Ранее компетентные учреждения Китая сообщили о росте количества случаев ОРЗ по стране. Ожидается, что в ближайшее время их будет еще больше. В основном это вызвано вирусом гриппа, у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус. Как утверждается, медики в КНР не выявили возбудителей заболевания, которые были бы прежде неизвестны. Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в России регистрируются отдельные случаи микоплазменной инфекции. При этом ведомство не фиксирует изменений в клинической картине заболевания, например, появления более тяжелых форм инфекции.