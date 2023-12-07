ГД вводит уголовное наказание за повторную передачу мобильников в тюрьмы

Уточняется, что речь идет о передаче не только средств мобильной связи, но и "иных средств коммуникации"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о введении уголовного наказания до двух лет лишения свободы за повторную передачу средств мобильной связи лицам, содержащимся в местах лишения свободы.

Документ внесли в палату в мае глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и его первый заместитель Ирина Панькина. Первое чтение состоялось в июле.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, к уголовной ответственности предлагалось привлекать граждан, которые ранее подвергались административному наказанию за передачу или попытку передачи мобильного телефона в колонию, тюрьму или изолятор. За повторное нарушение законопроектом предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Во втором чтении была принята поправка, которая уточняет, что к уголовной ответственности за подобное нарушение также будут привлекать лиц, которые имеют судимость за аналогичное преступление. Кроме того, уточняется, что речь идет о передаче не только средств мобильной связи, но и "иных средств коммуникации". Еще одна поправка дополняет перечень возможных санкций штрафом в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Также во втором чтении была принята поправка, которая уточняет название новой статьи. Теперь она будет распространяться на случаи передачи указанной техники лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей. В изначальной редакции законопроекта статья называлась "Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания средств мобильной связи и коммуникации, лицом, подвергнутым административному наказанию".