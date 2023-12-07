В Венеции экоактивисты облили грязью фасад собора Святого Марка

Как сообщило агентство ANSA, прохожие начали возмущаться и вмешались, чтобы остановить злоумышленников

РИМ, 7 декабря. /ТАСС/. Несколько экоактивистов провели в Италии очередную акцию, в этот раз они облили грязью фасад собора Святого Марка в Венеции. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, прохожие начали возмущаться и вмешались, чтобы остановить активистов. На место прибыли сотрудники полиции.

Собор Святого Марка, датируемый XI-XIV веков, - это редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе, хранящий бесчисленные ценные предметы искусства. С 1987 года базилика является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее министр культуры республики Дженнаро Санджулиано сообщил, что власти рассматривают возможность ужесточения наказания за подобные действия, в частности для экоактивистов, которые нередко обливают краской исторические памятники во время своих акций. По его словам, речь идет о нормативном акте, который заставит ответственных за ущерб оплачивать работы, необходимые для восстановления объектов.