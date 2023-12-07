Матвиенко призвала не втягиваться в спровоцированные извне дискуссии о мигрантах

По мнению спикера Совфеда, агентство по делам национальностей должно внимательно следить за этим

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Оппоненты России пытаются раскачать ситуацию внутри страны на межнациональной почве, но не нужно поддаваться и втягиваться в спровоцированные дискуссии по таким тонким вопросам. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам выступления руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова.

"Сейчас мы видим, когда в этих новых реалиях, в которых мы живем, наши недоброжелатели, наши недруги как раз и делают акцент на противостоянии с Россией и раскачивании ситуации внутри России как раз на межнациональных и межконфессиональных отношениях. Вбрасывают эту тему в общество. Они умеют, у них технологии очень умело выстроены", - сказала спикер Совфеда.

Она привела в пример "антимигрантскую тему", которая "стала активно раскручиваться в обществе". "Не надо поддаваться и не надо подчас втягиваться в абсолютно спровоцированную дискуссию по таким тонким вопросам. Не должно быть стихии и втягивания в тему, которую нам вбрасывают. А мы ее глотаем и начинаем раздувать огонь вокруг того или иного факта", - призвала Матвиенко.

По ее мнению, агентство по делам национальностей должно внимательно следить за этим. Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что в четверг сенаторы приняли "важное решение" о проведении выборов президента России 17 марта 2024 году, и сейчас попытки раскачать ситуацию будут усиливаться. "Сейчас они с новой силой начнут попытки по раскачиванию ситуации в России. Очень внимательно надо агентству отслеживать и вовремя принимать решения", - сказала сенатор.

По ее мнению, необходимо делать упор на профилактику и предупреждение возможных провокаций, вести политику так, чтобы не допускать их. "Иногда из ничего разгорается пламя, огонь, когда вовремя это не тушат. Тем более что желающих подбросить дровишек в огонь очень много", - добавила глава Совфеда.