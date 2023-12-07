Спецборт МЧС доставит в Москву еще 68 эвакуированных из сектора Газа россиян

В ведомстве отметили, что на территории Египта продолжает работать оперативный штаб МЧС России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спецборт МЧС России с 68 гражданами России и членами их семей, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 перевезет сегодня 68 человек, в том числе 31 ребенка", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на территории Египта продолжает работать оперативный штаб МЧС России. Людям оказывают необходимую помощь и поддержку. Спасатели, психологи и медики делают все возможное, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности. Особое внимание уделяется детям, их физическому и психологическому состоянию.

"Тем временем в аэропорту Домодедово готовятся к встрече эвакуированных граждан РФ и членов их семей. Развернут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение предметами первой необходимости, теплой одеждой и питанием, а также информационное, психологическое и медицинское обеспечение", - заключили в МЧС.

Всего, по данным МЧС, из зоны конфликта уже эвакуирован 951 человек, из них девятью рейсами авиации МЧС в Россию уже доставлены более 880 человек, в том числе более 380 детей.