КС обязал работодателей компенсировать деньгами неиспользованные отгулы при увольнении

Федеральному законодателю надлежит внести соответствующие изменения в статью 153 Трудового кодекса РФ во избежание разночтений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу уволенных сотрудниц "Якутугля", пришел к выводу - работодатель обязан компенсировать неиспользованные отгулы за работу в выходные дни в денежной форме при расторжении контракта с работником. Федеральному законодателю надлежит внести соответствующие изменения в статью 153 Трудового кодекса РФ во избежание разночтений, следует из опубликованного в четверг постановления КС РФ.

"Учитывая отмеченные в настоящем постановлении недостатки действующего правового регулирования, которые ведут к увеличению количества неиспользованных работниками дней отдыха, право на которые возникло в соответствии с частью четвертой статьи 153 ТК РФ, федеральному законодателю надлежит внести в него изменения", - говорится в документе.

Жалоба работниц из Якутии

Поводом для проверки конституционности положений статьи 153 ТК РФ, регулирующей предоставление отгулов взамен отработанных выходных дней, стала жалоба уволенных в 2021 году сотрудниц компании "Якутуголь". Четыре жительницы города Нерюнгри работали в бухгалтерии холдинговой компании и по указанию руководства систематически выходили на службу в выходные дни.

За несколько лет у заявительниц накопилось от 80 до 300 таких дней, использовать которые они могли только по согласованию с руководителем. В 2021 году при сокращении штата сотрудников заявительницы были уволены. Взыскать в ходе судебных разбирательств задолженности по повышенной оплате труда в выходные взамен неиспользованных дней отдыха с бывшего работодателя женщинам не удалось.

Исчерпав другие способы защиты своих прав и интересов, Н.А. Варнакова, Л.Г. Жукова, О.А. Котивец и Т.С. Кубряк обратились с жалобами в Конституционный суд России.

Решение КС РФ

Рассмотрев жалобы заявительниц, КС РФ подчеркнул, что сама по себе работа в выходные дни по договоренности с работодателем может считаться допустимой только при соответствующей компенсации, которая выражается либо в виде повышенной оплаты, либо в предоставлении дополнительных выходных (отгулов). Эти возможности закреплены положениями статьи 153 ТК РФ.

Сами по себе эти положения не противоречат Конституции, но только при их должном толковании. Согласно позиции КС РФ, при увольнении сотрудника и сохранении за ним неиспользованных отгулов работодатель обязан выплатить компенсацию за работу в выходной день. Из-за того, что статья 153 ТК РФ не описывает порядка обращения с оставшимися перед увольнением выходными за дополнительную работу, в судебной практике возникают ситуации отказа в выплате компенсаций в отличие от компенсации за неиспользованный отпуск.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций в трудовой практике, КС РФ предписал федеральному законодателю внести соответствующие изменения, согласно изложенной Конституционным судом позиции относительно обязательности оплаты дополнительного труда работников. Исходя из этого судебные решения по делам бывших сотрудниц "Якутугля" подлежат пересмотру.