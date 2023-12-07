В Саратовской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 67%

По словам замминистра здравоохранения региона Дениса Грайфера, за неделю количество заболевших выросло на 14%

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Саратовской области превышен на 67,8%., сообщил во время брифинга заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер.

"По-прежнему эпидпорог по совокупному населению остается по области в целом превышен, на 48 неделе [27 ноября - 3 декабря] на 67,81%. Он превышен во всех возрастных группах за исключением маленьких детишек в возрастной группе от 0 до 2 лет. Если мы сравним 47 и 48 неделю, то количество заболевших больше на 14,3%", - сказал Грайфер.

Замминистра уточнил, что на прошлой неделе в области зарегистрировали свыше 19 тыс. случаев ОРВИ.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования области, в связи с гриппом и ОРВИ на карантин закрыли 4 школы и 257 классов в 78 школах. Кроме того, закрыт один детский сад и 17 групп в 11 детских садах, а также 12 групп в Петровском аграрно-технологическом техникуме.