Ковры из Дагестана вошли в топ продаж в "Универмаге" на выставке-форуме "Россия"

По мнению генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой, лучшие ковры - в Дагестане

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ковры из Дагестана стали одним из самых продаваемых товаров в пространстве "Универмаг" на выставке-форуме "Россия", где представлены изделия отечественного производства из всех регионов России. Об этом сообщила на открытии Дня региона генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

"У нас есть здесь рядом "Универмаг" - и туда поступили дагестанские ковры с первых дней. Это у нас топ продаж. Мы не думали, что у нас будут так покупать, но сегодня я хочу сказать, что мы открыли для себя заново дагестанский ковер. Я считаю, что лучшие в мире ковры точно в Дагестане", - сказала Виртуозова, видео с ее словами опубликовано в Telegram-канале администрации главы региона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.