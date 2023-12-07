ВЦИОМ: большинство россиян хотят участвовать в выборах президента

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти 80% респондентов заявили о готовности принять участие в голосовании

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 80% россиян готовы принять участие в выборах президента РФ, которые пройдут 17 марта 2024 года. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов, представляя итоги опроса.

"Среди декларирующих участие в выборах - 92%. 78% опрошенных уже сейчас выражают свою готовность принять участие в выборах президента. Этот показатель подтверждает значимость предстоящих выборов для россиян", - сказал Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании".

По его словам, среди россиян уже сформировался образ предстоящих выборов. "61% смогли назвать месяц, год проведения выборов, то есть они понимают, что выборы состоятся в ближайшее время. Это высокий показатель с учетом того, что избирательная кампания только начинается, мы можем говорить, что большинство уже включены в сам процесс", - сказал Мамонов.

По данным социологов, 89% россиян считают выборы президента РФ важным событием для страны, при этом 84% назвали их важным событием для себя лично. Опрос проводился 30 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

В свою очередь управляющий директор проектов Фонда "Общественное мнение" Лариса Паутова сообщила, что большинство россиян (70%) поддерживают выдвижение Путина на новый срок, о чем говорят данные исследования, проведенного ФОМ с 12 октября по 13 ноября среди 6,1 тыс. совершеннолетних респондентов. Причем этот запрос, по словам социолога, "вырос более, чем вдвое за последние годы".

Среди эмоций, которые чаще вызывает глава государства, респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. В целом, большинство опрошенных считают, что работа президента отвечает их интересам.

Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года, оно вступит в силу с момента официального опубликования.