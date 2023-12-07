Собянин: более 2 млн человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ

По словам мэра Москвы, для гостей павильона подготовлены обзорная экскурсия по макету на шести языках, 11 светотехнических шоу, VR-аттракцион и интерактивная викторина о столице

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Количество посетителей павильона "Макет Москвы" на ВДНХ превысило 2 млн человек. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Один из самых популярных павильонов ВДНХ - "Макет Москвы" - посетили уже больше 2 млн человек. Москвичи и гости столицы со всего мира приезжают сюда увидеть в деталях уменьшенную в 400 раз копию центральной части города", - написал мэр.

Он уточнил, что на площади 429 кв. м свыше 23 тыс. сооружений. "Хорошо видны облицовка стен, оконные переплеты, наличники и карнизы. Воссоздали даже мозаику и барельефы на фасадах исторических зданий", - отметил Собянин.

По его словам, для гостей павильона подготовлены обзорная экскурсия по макету на шести языках, 11 светотехнических шоу, VR-аттракцион и интерактивная викторина о Москве. "Посетить павильон и воспользоваться его услугами можно бесплатно. Узнать расписание и записаться - на сайте maketmoskvy.ru/ru", - заключил мэр.