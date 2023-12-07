СМИ: в Норвегии хотят ограничить приток украинских беженцев

Поводом к подобному намерению послужило серьезное увеличение прибывающих в страну украинцев, сообщает телеканал NRK

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Норвегии хочет ограничить приток украинских беженцев в королевство и сделать его более управляемым, сообщает телеканал NRK.

Поводом к подобному намерению послужило серьезное увеличение прибывающих в Норвегию украинцев, а также поднимаемые вопросы о том, не слишком ли щедры в королевстве - по сравнению с соседними странами - предоставляемые беженцам условия. Например, возможность останавливаться в гостинице вместо того, чтобы отправляться в специальный центр по приему мигрантов.

Следствием этого явилось "сильное давление на предложение услуг по всей стране".

По данным NRK, в правительстве опасаются изменения отношения к вопросу приема беженцев в регионах страны с позитивного на более негативное.

С февраля 2022 года по октябрь 2023 года 65,5 тыс. беженцев из Украины обратились за убежищем в Норвегии. Из них почти 29 тыс. были взрослые женщины, а 20 тыс. - дети. В соседней Швеции число украинских беженцев составляло 50 тыс. человек.