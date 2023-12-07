Акция по исполнению детских желаний "Взрослые - детям" станет в Чувашии ежегодной

Акция проходила с 1 июня по 1 декабря

ЧЕБОКСАРЫ, 7 декабря. /ТАСС/. Республиканская акция "Взрослые - детям", которая впервые прошла в Чувашии и позволила на основе голосования исполнить пожелания детей во всех округах республики, будет проводиться ежегодно. Об этом сообщил журналистам глава Минобразования региона Дмитрий Захаров.

"Республиканская акция "Взрослые - детям" не заканчивается в 2023 году. Она будет продолжаться и в 2024-м, и в последующие годы, потому что мы видим, что есть вопросы, в которых сами жители хотят поучаствовать, есть <…> направления, которые <…> являются приоритетными в решении именно развития дальнейшей детско-юношеской инфраструктуры", - отметил Захаров.

Акция проходила с 1 июня по 1 декабря. Министр добавил, что в каждом округе выбирали свои направления, при этом наиболее "широкий отклик" вызвали спортивные проекты. "[Дети] тоже учатся жить и быть меценатами. Это действительно очень серьезная задача", - сообщила журналистам один из организаторов акции, председатель республиканской общественной организации "Союз женщин Чувашии" Наталья Николаева.

Акция "Взрослые - детям" стала частью детского благотворительного марафона и приурочена к Году счастливого детства, который проходит в Чувашии в 2023 году. В каждом муниципальном округе дети сами выбирали, чего они хотят. По итогам голосования определялись детские проекты, набравшие наибольшую поддержку. Средства на их реализацию могли перечислить все желающие, в числе участников - предприятия, организации, депутаты, молодежные объединения, волонтерские отряды, отдельные граждане. Благотворительные средства были направлены, в частности, на закупку спортивного оборудования и инвентаря, туристического снаряжения, костюмов различного назначения, создание агролаборатории, обустройство детских площадок и образовательных классов.