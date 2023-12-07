Пассажиропоток аэропорта Ижевска в 2023 году составит рекордные 850 тыс. человек

Авиаузел имеет статус аэропорта федерального значения

ТАСС, 7 декабря. Аэропорт Ижевска вновь установит рекорд по пассажиропотоку, в 2023 году он составит как минимум 850 тыс. человек и увеличится по сравнению с 2022 годом на 30%, сообщил во время прямой линии глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Мы бьем каждый год рекорды. Я очень хорошо помню, когда наш аэропорт в 2017 году порядка 330 тыс. человек обслужил в год. <…> В этом году у нас будет точно 850 тыс. человек", - сказал Бречалов.

В 2022 году аэропорт Ижевска поставил новый рекорд перевозок и обслужил 658,8 тыс. человек, что выше уровня 2021 года на 21%.

По словам Бречалова, местная авиакомпания "Ижавиа" также увеличивает пассажиропоток, в 2017 году он составлял 400 тыс. человек, в этом году составит 650 тыс. человек.

Глава региона добавил, что в сентябре 2024 года планируется запустить новый терминал. "Взлетно-посадочная полоса - это собственность Российской Федерации, мы эксплуатируем ВПП, сейчас мы в программе на 2026-2028 год, но это не препятствует нам осуществлять все больше и больше полетов", - заключил Бречалов.

Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, имеет статус аэропорта федерального значения, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы. В начале 2019 года воздушная гавань получила разрешение на прием Airbus А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo, в октябре 2020 года - на прием Boeing 737-800, а в ноябре 2021 года - на прием Boeing 737-400.