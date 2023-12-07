Часть набережной ижевского пруда планируют благоустроить в 2025 году

Набережная ижевского пруда - одно из популярных мест у горожан и туристов

ТАСС, 7 декабря. Часть набережной ижевского пруда хотят благоустроить в 2025 году, для этого уже подготовили необходимую документацию, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямой линии

"Первая очередь - это от эспланады до реки Подборенки. <…> У нас есть проект, есть экспертиза, я очень надеюсь, что мы в следующем году начнем и в 2025 году завершим первую часть, а в дальнейшем до пляжа - это завершение всей набережной", - сказал Бречалов.

Он напомнил, что рядом с набережной на улице Песочной построят современный спортивный комплекс.

"Мы будем реализовывать крутой проект - это центр развития баскетбола, а по сути - игровых видов сорта, там же, в районе набережной, на 3 тысячи зрителей, с гостиницей", - добавил глава региона.

Набережная ижевского пруда - одно из популярных мест у горожан и туристов. Сейчас она благоустроена от проезда имени Дерябина до эспланады, которая связывает набережную с центральной площадью города. При этом пешеходная часть набережной продолжается до ижевского пляжа.