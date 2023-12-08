Путин вручит медали "Золотая звезда" Героям России

Церемония награждения пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу вручит в Кремле медали "Золотая звезда" Героям России. Церемония традиционно приурочена ко Дню Героев Отечества, который будет отмечаться 9 декабря.

Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На него приглашены более 200 военных и гражданских, которые проявили особое мужество и героизм. Среди них, например, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.

В 2022 году во время награждения Героев Отечества Путин подчеркивал, что в России "чтят каждого, кто своим мужеством и самоотверженностью заслужил это высокое звание". При этом он обращал внимание, что в основе героизма лежит любовь к Родине и "глубокое осознание чувства собственного долга".

Говоря о самом празднике, президент неоднократно напоминал, что он неразрывно связан с историей страны, знаменует подвиги предков и современников - "тех, кто своими делами, поступками, жизнью показал пример подлинного служения Родине".

День Героев Отечества ежегодно празднуется в России 9 декабря. В эту памятную дату чествуют Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год.

Традицию чествования Героев Отечества возобновили в 2013 году. С тех пор Путин ежегодно проводил в Кремле торжественные приемы по случаю этой даты, исключениями в связи с пандемией стали 2020 и 2021 годы. В эти два года Путин обращался к Героям Отечества с видеопоздравлением.