На базе российско-кубинского центра в Гаване подготовили более 1 тыс. специалистов

Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко отметил, что также провели более 80 мастер-классов и курсов

ГАВАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты регионального российско-кубинского центра за неполные десять лет его существования подготовили более 1 тыс. человек и провели свыше 80 мастер-классов и курсов. Об этом сообщил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко журналистам по итогам посещения центра в ходе рабочей поездки на Кубу.

"Продолжается рабочая поездка делегации МЧС России на Кубу. Сегодня мы находимся в региональном российско-кубинском центре подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля. Он был открыт в 2014 году и за неполные 10 лет на базе данного центра подготовлено более 1 тыс. специалистов, проведено более 80 мастер-классов и курсов", - сказал он.

Охотенко рассказал, что российская делегация привезла на Кубу новые запчасти для тренажеров и техники, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. "На базе данного центра работают специалисты МЧС России, которые передают навык, опыт и знания преимущественно гражданам стран Латинской Америки и Карибского бассейна", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил директор департамента, на базе этого центра можно встретить тренажеры для подготовки пожарных, спасателей и водолазов. "Мы развиваем технологический потенциал этого центра. Планируем доставить сюда дополнительные оборудование и его развивать", - уточнил он.