На Чукотке в 2024 году намерены приступить к созданию центров для помощи семьям

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Чукотки в 2024 году приступят к созданию многофункциональных центров, которые будут оказывать комплексную помощь семьям с детьми. Сотрудники этих центров будут адресно работать и с семьями участников СВО, сообщила ТАСС начальник Управления социальной поддержки населения департамента соцподдержки Чукотского АО Светлана Шарафутдинова.

"На Чукотке запланировано открытие двух отделений семейных многофункциональных центров для комплексной социальной помощи семьям с детьми, в том числе семьям участников СВО. Работа по их созданию начнется в 2024 году, и эта мера своевременная, так как сейчас эту работу выполняют Центры социальной помощи, отделения которых работают во всех районах Чукотки", - сказала Шарафутдинова.

В окружном департаменте социальной политики ТАСС сообщили, что в округе вводятся и другие дополнительные меры по стимулированию рождения вторых, третьих и последующих детей. Так, например, реализацию меры поддержки семей на Чукотке, в которых родился первый или второй ребенок, продлили до 2028 года. Родители продолжат получать по 10 тыс. рублей до достижения ребенком возраста трех лет.