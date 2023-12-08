В Хабаровском крае закрыли два аэропорта для устранения последствий снегопада

Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 07:00 мск, аэропорт Охотска закрыт до 10:00 мск

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Аэропорты Николаевска-на-Амуре и Охотска в Хабаровском крае закрыты из-за необходимости расчистки взлетно-посадочных полос от снега. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

"Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 14:00 (07:00 мск) в связи с расчисткой взлетно-посадочной полосы от снега. <…> Аэропорт Охотска закрыт до 17:00 (10:00 мск)", - сказано в сообщении.

В компании также уточнили, что рейсы 401 и 402 за 7 декабря, следующие по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск и в обратном направлении, переносятся. "Причина - неблагоприятные метеоусловия Охотска: снег, порывы ветра до 20 м/с, видимость 800 м", - сообщили представители перевозчика. Вылет этих рейсов запланирован на 9 декабря.

"Рейсы 403 и 404 из Хабаровска в Аян и обратно перенесены на 11 декабря по метеоусловиям Аяна: ветер до 15-20 м/с, снег. Вылет из краевого центра - в 09:10 (02:10 мск)", - добавили в компании.

На Хабаровский край влияет циклон. 8 декабря непогода сохранится в части центральных и северных районов региона. На территории Советско-Гаванского, Ванинского, Николаевского, Ульчского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов ожидается снег, местами сильный, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. В самом северном Охотском районе прогнозируется сильный снег с метелью, ветер до 18-23 м/с с порывами до 24-29 м/с.