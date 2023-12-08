Россельхознадзор за 2023 год выявил небезопасные продукты в 22 регионах

Больше всего нарушений нашли в Ярославской, Тверской, Ростовской и Мурманской областях

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор по итогам проверок за 2023 год выявил небезопасные продукты в 22 регионах России, проверки проводились в школах, детских садах и больницах. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные федеральной службы.

Как отмечает издание, лидерами по выявленным нарушениям поставок небезопасных продуктов стали Ярославская (64%), Тверская (56,8%), Ростовская (54,2%) и Мурманская (51,3%) области, а также Республика Карелия (46,8%). Меньше всего нарушений зафиксировали в Калужской (24%), Астраханской (20,8%) и Саратовской (16,9%) областях.

В пресс-службе Россельхознадзора подтвердили информацию о проверках в 83 регионах. Изданию сообщили, что с начала 2023 года было проверено почти 16 тыс. социальных учреждений и более 9 тыс. производителей, 3 тыс. из которых поставляли товары с нарушениями. В федеральной службе отметили, что чаще всего встречаются пять типов нарушений: несоответствие объема и типа сырья объему и типу произведенной продукции, отсутствие информации о сырье, незаконное изменение сроков годности товаров, изменение объемов продуктов с помощью функции инвентаризации.

Как уточнили изданию в Россельхознадзоре, на законодательном уровне не отрегулирован порядок заключения госконтрактов между соцучреждениями и предприятиями, зарегистрированными в системах службы для прослеживаемости пищевой продукции. Федеральная служба принимает все возможные меры к компаниям-нарушителям, по каждому случаю выдаются предостережения о недопустимости таких действий, меры реагирования также включают в себя изъятие из оборота несоответствующей требованиям продукции.