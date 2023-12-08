В Приморье пожарные подразделения получили 35 новых машин

Пожарные "Уралы" и МАЗы оснащены всем необходимым не только для тушения огня, но и для ликвидации аварийных ситуаций и ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 8 декабря. /ТАСС/. Подразделения краевой противопожарной службы Приморья получили 35 новых машин для тушения огня и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Подразделения краевой противопожарной службы в муниципалитетах Приморского края пополнились новыми машинами. В торжественной передаче 35 единиц техники принял участие губернатор Олег Кожемяко в пятницу, 8 декабря. Пожарные "Уралы" и МАЗы оснащены всем необходимым не только для тушения огня, но и для ликвидации аварийных ситуаций и ДТП, в том числе лебедками, оборудованием для резки металла", - говорится в сообщении.

В том числе, на вооружение специалистов встали и 10 УАЗов "Пикапов". Этот вид транспорта хорошо себя зарекомендовал там, где тяжело проехать большой пожарной машине, когда достаточно ручного инструмента для ликвидации возгорания. Пикапы также оснащены мотопомпами для откачки воды при подтоплениях. По словам главы региона, это самое крупное пополнение за все время.

"Новая техника позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, возникающие в крае, выезжать на пожары. Мы понимаем, как важны такие машины, потому что пожарные части в населенных пунктах - это резерв для глав муниципалитетов, потому что в самое сложное время именно вы приходите на помощь. Люди всегда вам благодарны за ваш труд. Надеюсь, что техника послужит вам хорошим подспорьем в тушении пожаров и ликвидации ЧС", - цитирует Кожемяко пресс-служба.

Проблема защиты удаленных поселков от пожаров остро строит в Приморье из-за низкой плотности населения. В некоторых районах время прибытия пожарных бригад на вызов превышает норму, что приводит к дополнительному ущербу от огня. Для исправления ситуации губернатор края Олег Кожемяко поручил профильному министерству построить дополнительные пожарные депо и обеспечить их работниками.