На севере Хабаровского края прогнозируется метель

По прогнозу синоптиков, активная циклоническая деятельность на территории Охотского района продолжится до 11 декабря

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Сильный снег и ветер с порывами до 29 м/с в самом северном Охотском районе Хабаровского края будет сохраняться еще несколько дней, сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Дальневосточный гидрометцентр.

"Активная циклоническая деятельность на территории Охотского района продолжится до 11 декабря 2023 года. Так, в этот период прогнозируется сильный снег с метелью и усиление ветровой нагрузки до 18-23 м/с, порывами до 24-29 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили о возможных авариях на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения в результате перехлеста и обрыва проводов, отложения снега на ЛЭП. Повышен риск возникновения дорожно-транспортных происшествий из-за снижения видимости и ухудшения качества полотна.

Погода испортилась в Хабаровском крае в середине недели. В регионе нарушено авиасообщение. Аэропорты Николаевска-на-Амуре и Охотска не принимают самолеты из-за необходимости расчистки взлетно-посадочных полос от снега. Авиарейсы по этим и другим направлениям перенесены на 9 и 11 декабря. Сейчас центр циклона находится в Охотском районе. По территории для всех видов транспорта полностью закрыли подъезд к аэропорту рабочего поселка Охотск, подъезды к населенным пунктам Новое устье, Морской, Арка.

В центральной части погода улучшается, возобновляется движение по закрытым ранее для автобусов и грузовиков дорогам Хабаровск - Лидога - Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань - Ванино. Пока сохраняются ограничения на участке от Лидоги до Ванино.