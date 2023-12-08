В регионах Сибири школьникам разрешили не посещать уроки из-за морозов

В частности, в Омске температурах воздуха опустилась ниже минус 35 градусов

ТАСС, 8 декабря. Ученикам в некоторых регионах Сибирского федерального округа разрешено не посещать школу из-за сильных морозов, сообщают местные власти и экстренные службы.

"В Омской области действует штормовое предупреждение о наступлении опасного явления "аномально холодная погода". Сегодня в 09:00 в Омске было минус 37,7 градуса", - сообщили ТАСС в Обь-Иртышском УГМС. По данным регионального Минобразования, при температурах ниже минус 35 градусов занятия в школе могут не посещать ученики всех классов, включая старшие.

Из-за мороза (минус 26 градусов) и ветра (до 15 м/с) разрешено не посещать школу ученикам всех классов в городе Дудинка на Таймыре. В Северо-Енисейском районе Красноярского края, где столбики термометров утром опустились ниже минус 32 градусов, школьникам также разрешили остаться дома.

В Департаменте образования Новосибирска сообщили, что учащиеся начальных классов могут не посещать занятия при температуре ниже минус 25 градусов, учащиеся 5-9-х классов - при температуре минус 30 градусов и ниже, ученики старших классов - ниже минус 35 градусов. Решение о посещении школы принимают родители, учебный процесс в школах организован в штатном режиме. По данным синоптиков, с 8 по 13 декабря в Новосибирской области ожидается минус 35 градусов и ниже, по области - минус 40 градусов и ниже.

Схожие ограничения действуют в Томске, где в пятницу температура воздуха составляет минус 33 градуса. Ввиду этого родители учеников 1-8-х классов могут сами решать, будут ли их дети посещать образовательные учреждения.

В Иркутской области установились температуры, при которых школьники могут не ходить на занятия, при этом образовательные учреждения продолжают работу. В некоторых районах наступили морозы ниже 40 градусов. По рекомендации регионального министерства образования, ученики начальных классов могут не ходить на занятия при минус 30 градусах и ниже, 5-9-х классов - при минус 35 градусах и ниже, 10-11-х классов - при минус 40 градусах и ниже. Муниципальные власти на основе рекомендаций сами определяют порог понижения температуры, после которого дети могут оставаться дома, а окончательное решение о том, отправлять ребенка в школу или нет, остается за родителями.

Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, в связи с наступившими морозами Минобразования региона возьмет на контроль температурный режим в образовательных учреждениях. Если температура воздуха в классах опустится ниже рекомендованной санитарными правилами, школы могут приостановить занятия или проводить их дистанционно.