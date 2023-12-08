Собянин: выплаты компенсации на приобретение льготных лекарств станут постоянными

Мэр Москвы уточнил, что речь идет о препаратах для пациентов с индивидуальной непереносимостью лекарств, а также в некоторых случаях для больных диабетом и муковисцидозом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Программы компенсационных выплат на приобретение льготных лекарств станут постоянными с 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств с 2024 года станут постоянными", - написал Собянин.

Он уточнил, что речь идет о препаратах для пациентов с индивидуальной непереносимостью лекарств, а также в некоторых случаях для больных диабетом и муковисцидозом.

Мэр подчеркнул, что выплата компенсаций в некоторых ситуациях оказалась более удобным способом лекарственного обеспечения, так как позволяет своевременно начать лечение и гарантировать его непрерывность.

"За 11 месяцев 2023 года больше 10 тысяч жителей получили свыше 1 млрд рублей на приобретение нужных им препаратов", - добавил Собянин.