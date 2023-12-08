В Омской области из-за аномальных морозов ввели режим повышенной готовности

Температура в регионе может достигать минус 40 градусов и ниже

ОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за аномальных морозов, которые могут достигать минус 40 градусов и ниже. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь главы региона Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

"На заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций был введен режим повышенной готовности до особого распоряжения. Связано это с аномальными морозами", - сказала Ахвердиева.

Введение режима означает, что все силы и средства в регионе перевели в состояние готовности на случай аварий на объектах ТЭК, социальной, образовательной, культурной, жилищной и медицинской сфер. На федеральных и местных трассах патрулируют сотрудники полиции для оказания помощи участникам дорожного движения. Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, только за сутки экипажи ДПС помогли водителям двух сломавшихся на федеральных трассах машин и подвезли пешехода, который не рассчитал свои силы.

Правительство региона держит на контроле ситуацию в Омске, где из-за технических неполадок на ТЭЦ-5 в трех округах ограничено теплоснабжение, и на севере Омской области, где из-за истощения газоконденсатного месторождения при похолодании от газоснабжения отключили часть потребителей, у которых есть альтернативные источники тепла.

В Омской области действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В Омске в настоящий момент около минус 36 градусов. По прогнозу синоптиков, морозы сохранятся в ближайшие несколько дней, температура воздуха может опускаться ниже минус 40 градусов.