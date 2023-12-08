Роскомнадзор заблокировал более 900 фишинговых ресурсов за ноябрь 2023 года

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования также направили 70 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении и устранили 782 нарушения маршрутизации трафика

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования за ноябрь текущего года заблокировали 916 фишинговых ресурсов. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора.

"В ноябре 2023 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП): заблокировали 916 фишинговых ресурсов, отразили DDoS-атаку в отношении систем защищаемых субъектов", - говорится в сообщении.

Специалисты центра также направили 70 бюллетеней безопасности операторам связи о выявленных уязвимостях в программном обеспечении с рекомендациями по их устранению, выявили и устранили 782 нарушения маршрутизации трафика.