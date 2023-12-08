8 декабря, 07:33,
обновлено 8 декабря, 08:00

Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину

Оснований для его содержания под стражей больше нет, сообщила газета Helsingin Sanomat

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена, ранее задержанного по запросу Киева, поскольку не согласен экстрадировать его на Украину. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

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Согласно судебному решению, больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей.

Ранее адвокат россиянина Хейкки Лампела заявлял, что жизнь его подзащитного в случае экстрадиции на Украину окажется под угрозой.

Торден, 1987 года рождения, которого ранее звали Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики. 28 августа Тордена посетили сотрудники консульского отдела российского посольства в Хельсинки. 

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