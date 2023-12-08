Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину

Оснований для его содержания под стражей больше нет, сообщила газета Helsingin Sanomat

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена, ранее задержанного по запросу Киева, поскольку не согласен экстрадировать его на Украину. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Согласно судебному решению, больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей.

Ранее адвокат россиянина Хейкки Лампела заявлял, что жизнь его подзащитного в случае экстрадиции на Украину окажется под угрозой.

Торден, 1987 года рождения, которого ранее звали Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики. 28 августа Тордена посетили сотрудники консульского отдела российского посольства в Хельсинки.