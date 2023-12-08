Клишас надеется на оперативное рассмотрение Думой законов о треш-стримах

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству назвал очень важной эту тему

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает очень важной тему запрета и оперативной блокировки так называемых треш-стримов, когда в прямом эфире в интернете транслируются сцены жестокости. Он выразил надежду на оперативное рассмотрение Госдумой внесенных накануне законопроектов.

"Сенатор [Алексей] Пушков выступил инициатором очень важной темы. Надеюсь, что Госдума оперативно рассмотрит внесенный законопроект", - написал Клишас в Telegram-канале.

Ранее первый зампред комитета СФ по законодательству, один из авторов законопроекта Ирина Рукавишникова сообщила ТАСС, что законопроекты, запрещающие треш-стримы и устанавливающие административную и уголовную ответственность за их распространение, могут быть приняты в весеннюю сессию, которая продлится с января до конца июля 2024 года.

Пакет законопроектов, направленных на борьбу с этим явлением, был внесен в Госдуму 7 декабря. Один из проектов вносит изменения в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Поправками устанавливается запрет на распространение в интернете фото- и видеоматериалов с изображением жестокости и призывам к их совершению, а также обязанность социальных сетей мониторить и выявлять такой контент. Его распространение будет основанием для включения таких сайтов в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети интернет и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, а значит, они будут подлежать блокировке.

Кроме того, в пакет законопроектов входят поправки в КоАП РФ, предусматривающие введение административных штрафов за распространение треш-стримов в размере от 200 до 600 тыс. рублей для граждан и от 300 до 700 тыс. рублей для должностных лиц с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Исключение составит контент, имеющий отношение к науке или искусству, а также используемый в образовательных целях.

Третий документ вносит изменения в Уголовный кодекс России. Предлагается сделать публичную демонстрацию совершения преступления отягчающим обстоятельством. Таким образом, ужесточается наказание за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в треш-стримах, среди которых убийство или угроза убийством, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, а также похищение, истязание или побои.