Власти Москвы назвали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и ковидом характерной для зимы

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, город пристально отслеживает ситуацию в мире с каждым отдельным штаммом и следит за их распространением и заболеваемостью

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Москве находится под контролем, заболеваемость ОРВИ и ковидом характерна для зимнего сезона, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, город пристально отслеживает ситуацию в мире с каждым отдельным штаммом, следит за их распространением и заболеваемостью. В рамках регулярного мониторинга эпидемиологической ситуации наблюдается сезонный рост новых случаев ОРВИ и COVID-19.

"При этом мы видим, что начинает серьезно нарастать доля гриппа - по сравнению с прошлой неделей количество случаев увеличилось почти на треть. Тем не менее это прогнозируемые цифры и классический вариант развития эпидобстановки в осенне-зимнем сезоне. В прошлом году рост гриппа также пришелся на декабрь. И более того, показатели этого года все равно остаются ниже, чем показатели прошлогодней заболеваемости ОРВИ на 12%. Мы держим ситуацию под контролем и готовы в любой момент адаптировать имеющиеся в городе медицинские мощности", - уточнила Ракова.

Заммэра добавила, что в Москве отлажена система мониторинга структуры заболеваемости и прогнозирования, продолжается ежедневный анализ новых случаев инфекций в городе. Она подчеркнула, что за последнюю неделю специалисты отмечают рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 почти на 15%, поэтому приняли решение ускорить открытие крупнейшей в России инфекционной больницы - ИКБ №1. Она начала прием пациентов уже в начале недели.